L anno in cui Obama divenne presidente
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L anno in cui Obama divenne presidente' è 'Duemilanove'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DUEMILANOVE
Vuoi approfondire la risposta Duemilanove? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Duemilanove? L'espressione DUEMILANOVE si riferisce all'anno in cui Barack Obama assunse la carica di presidente degli Stati Uniti. Questo periodo segnò un momento storico importante, poiché Obama divenne il primo presidente afroamericano nella storia del paese. La data è spesso ricordata per le numerose sfide politiche e sociali affrontate durante il suo mandato e per i cambiamenti avviati in ambito internazionale. La ricorrenza di quell'anno rimane un punto di riferimento nel contesto politico globale.
L anno in cui Obama divenne presidente nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Duemilanove
Se la definizione "L anno in cui Obama divenne presidente" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Duemilanove'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L anno in cui Obama divenne presidente
- Risposta: DUEMILANOVE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: D__________
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Duemilanove' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L anno in cui Obama divenne presidente". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L anno in cui Craxi divenne Presidente del Consiglio L anno in cui Barack Obama ha ottenuto il Nobel per la pace Il periodo dell anno in cui ogni scherzo vale L Air Force su cui vola il presidente USA L anno in cui si svolsero le Olimpiadi di Atlanta
Altre definizioni collegate
Con obama: Il partito di Clinton e Obama
Con divenne: Lo divenne Grace Kelly
Con presidente: La consorte del presidente degli Stati Uniti