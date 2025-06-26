L anno in cui Obama divenne presidente

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L anno in cui Obama divenne presidente' è 'Duemilanove'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DUEMILANOVE

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Perché la soluzione è Duemilanove? L'espressione DUEMILANOVE si riferisce all'anno in cui Barack Obama assunse la carica di presidente degli Stati Uniti. Questo periodo segnò un momento storico importante, poiché Obama divenne il primo presidente afroamericano nella storia del paese. La data è spesso ricordata per le numerose sfide politiche e sociali affrontate durante il suo mandato e per i cambiamenti avviati in ambito internazionale. La ricorrenza di quell'anno rimane un punto di riferimento nel contesto politico globale.

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L anno in cui Obama divenne presidente nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Duemilanove

Se la definizione "L anno in cui Obama divenne presidente" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Duemilanove'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L anno in cui Obama divenne presidente

L anno in cui Obama divenne presidente Risposta: DUEMILANOVE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: D__________

D__________ Inizia con: D

D Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

D Domodossola U Udine E Empoli M Milano I Imola L Livorno A Ancona N Napoli O Otranto V Venezia E Empoli

La soluzione 'Duemilanove' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L anno in cui Obama divenne presidente". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.