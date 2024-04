La Soluzione ♚ Obama ex presidente La definizione e la soluzione di 6 lettere: Obama ex presidente. BARACK Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Obama ex presidente: Barack Hussein Obama II (AFI: /b'rk hu'sen obm/ · ; Honolulu, 4 agosto 1961) è un politico e avvocato statunitense, 44º presidente degli Stati Uniti d'America dal 2009 al 2017, prima persona di origini afroamericane a ricoprire tale carica. Figlio di un'antropologa originaria del Kansas e di un economista keniota, Obama si è laureato in scienze politiche alla Columbia University (1983) e in giurisprudenza alla Harvard Law School (1991). È stato il primo afroamericano a dirigere la rivista Harvard Law Review. Prima di portare a termine gli studi in legge, è stato community organizer a Chicago. Successivamente ha lavorato come ... Tedesco Sostantivo Significato e Curiosità su: Barack Hussein Obama II (AFI: /b'rk hu'sen obm/ · ; Honolulu, 4 agosto 1961) è un politico e avvocato statunitense, 44º presidente degli Stati Uniti d'America dal 2009 al 2017, prima persona di origini afroamericane a ricoprire tale carica. Figlio di un'antropologa originaria del Kansas e di un economista keniota, Obama si è laureato in scienze politiche alla Columbia University (1983) e in giurisprudenza alla Harvard Law School (1991). È stato il primo afroamericano a dirigere la rivista Harvard Law Review. Prima di portare a termine gli studi in legge, è stato community organizer a Chicago. Successivamente ha lavorato come ... Baracke f baracca Sillabazione Ba | ra | cke Pronuncia IPA: /ba'ak/ Etimologia / Derivazione prestito dal francese baracca Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, edizione online su dwds.de Altre Definizioni con barack; obama; presidente; e Michelle Obama; Iniziali di Obama; Yes can: lo slogan di Obama; Un mandato che può essere conferito dal Presidente della Repubblica; Il nostro Presidente eletto tra Scalfaro e Napolitano; Casa : vi risiede il Presidente dell Argentina; Cerca altre soluzioni cruciverba

BARACK

