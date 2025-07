L aria vi entra ed esce giorno e notte nei cruciverba: la soluzione è Narici

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L aria vi entra ed esce giorno e notte' è 'Narici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NARICI

Curiosità e Significato di Narici

Vuoi sapere di più su Narici? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Narici.

Perché la soluzione è Narici? Le narici sono le aperture del naso attraverso cui si respira, permettendo l’ingresso e l’uscita dell’aria giorno e notte. Sono fondamentali per la respirazione e per percepire odori, svolgendo un ruolo importante nella nostra vita quotidiana. Senza di loro, il senso del tatto olfattivo non potrebbe funzionare, rendendo il nostro modo di percepire il mondo molto più limitato.

Come si scrive la soluzione Narici

Se "L aria vi entra ed esce giorno e notte" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

I Imola

