Entra ed esce dalla torretta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Entra ed esce dalla torretta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARRISTA

Significato/Curiosita : Entra ed esce dalla torretta

E la parte superiore assai inclinata. l'equipaggio, quattro uomini, entra ed esce dalle due botole sul tetto del mezzo, nella parte anteriore: esse sono... Militare, il pilota del carro, il carrista fao occidente, decorato di medaglia d'argento al valor militare e il carrista francesco ascoli, decorato di medaglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

