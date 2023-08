La fa il diavolo senza fare il coperchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fa il diavolo senza fare il coperchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PENTOLA

Significato/Curiosita : La fa il diavolo senza fare il coperchio

Mia madre, la grande sacerdotessa, concepì; in segreto mi portò in grembo. mi mise in un cesto di giunchi, con il bitume sigillò il coperchio. mi gettò... Ricerca della pentola magica, con la quale potrà creare un esercito immortale con cui conquistare il mondo. secondo la leggenda, la pentola venne creata...