L effetto del pianista che fa scivolare le dita sui tasti

Glissando, in cui il chitarristaun dito lungo una corda, con un tremolo a tempo precisorilevasingole note, al fine di ottenere...

Il glissando o glissato (dal francese glisser, "slittare, scivolare") consiste nell'innalzamento o nell'abbassamento costante e progressivo dell'altezza di un suono, ottenuto a seconda dei vari strumenti in diversa maniera. È sinonimo più utilizzato di "strisciando". Il glissando propriamente detto è quello che può essere prodotto dalla voce umana (in tal caso spesso si utilizza il termine portamento) oppure da strumenti come il violino (in questo caso si esegue una sorta di portamento strisciando il dito sulla corda), il trombone e tutti gli strumenti in cui è possibile far avvenire la transizione tra le note senza soluzione di continuità, in modo che non si percepiscano singolarmente i cambi di nota.