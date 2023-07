Rilevante come un patrimonio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rilevante come un patrimonio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

"Cospicuo" è un termine che descrive qualcosa che è notevole, importante o rilevante, spesso in termini di dimensione, quantità o significato. Indica la presenza di una quantità significativa o di una dimensione notevole che può attirare l'attenzione o avere un impatto significativo. Quando qualcosa è definito come "cospicuo", significa che si distingue per la sua importanza, portata o rilevanza in relazione a un determinato contesto. Può riferirsi a un patrimonio, a un contributo finanziario, a un risultato eccezionale o a qualsiasi altra cosa che sia considerevole e degna di nota. In sostanza, "cospicuo" indica una qualità di grandezza o importanza che merita attenzione e considerazione speciale.

