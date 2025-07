Girare intorno... nella nostra orbita nei cruciverba: la soluzione è Gravitare

GRAVITARE

Curiosità e Significato di Gravitare

Perché la soluzione è Gravitare? Gravitar? significa orbitare o girare intorno a un corpo centrale, come i pianeti intorno al sole. Deriva dal latino gravitare, che indica l'essere soggetti alla forza di gravità. È un termine usato in astronomia e anche in senso figurato, per descrivere qualcuno che si muove attorno a una persona o a un'idea. In poche parole, è come essere attratti e circondati da qualcosa di più grande.

Come si scrive la soluzione Gravitare

Stai cercando la risposta alla definizione "Girare intorno... nella nostra orbita"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

R Roma

A Ancona

V Venezia

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

