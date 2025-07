Evita i... contatti nei cruciverba: la soluzione è Isolatore

ISOLATORE

Curiosità e Significato di Isolatore

La soluzione Isolatore di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Isolatore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Isolatore? L'isolatore è un dispositivo che impedisce il passaggio di corrente elettrica, proteggendo circuiti e persone da possibili rischi. Viene utilizzato per separare parti di impianti o apparecchiature, evitando cortocircuiti e malfunzionamenti. In sostanza, crea una barriera sicura, garantendo l'incolumità e il corretto funzionamento degli impianti elettrici. È fondamentale in ogni sistema elettrico ben progettato e sicuro.

Come si scrive la soluzione Isolatore

La definizione "Evita i... contatti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O N I F I T R D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INFRADITO" INFRADITO

