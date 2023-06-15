Rifugio sottoterra

SOLUZIONE: TANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rifugio sottoterra" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rifugio sottoterra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Tana? Una tana rappresenta un abitat sotterraneo che offre protezione e sicurezza agli animali che lo utilizzano. Spesso si tratta di spazi scavati nel terreno, pensati per nascondersi dai predatori o per riposare in tranquillità. Questa struttura naturale o creata dall'uomo permette agli esseri viventi di sentirsi protetti e al sicuro. La presenza di una tana indica un ambiente adatto alla sopravvivenza e alla crescita di diverse specie. La terra diventa così un luogo di riparo e di vita nascosta.

Quando la definizione "Rifugio sottoterra" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rifugio sottoterra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tana:

T Torino A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rifugio sottoterra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

