La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È brutto se piove' è 'Tempo'.

TEMPO

Curiosità e Significato di Tempo

La soluzione Tempo di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tempo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tempo? La parola tempo indica le condizioni meteorologiche di un determinato momento, come sole, pioggia o nuvole. È anche usato per misurare la durata di eventi e il passare delle ore. Quindi, quando si dice È brutto se piove, si fa riferimento a un aspetto del tempo atmosferico. In sostanza, il tempo riguarda tutto ciò che riguarda il clima e il trascorrere delle ore.

Come si scrive la soluzione Tempo

Hai trovato la definizione "È brutto se piove" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

M Milano

P Padova

O Otranto

