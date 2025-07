Decorazione fatta di tessere colorate nei cruciverba: la soluzione è Mosaico

MOSAICO

Curiosità e Significato di Mosaico

Perché la soluzione è Mosaico? Il mosaico è un'arte decorativa che utilizza piccole tessere colorate, come vetro, pietra o ceramica, incastonate tra loro per creare immagini, motivi o superfici decorative. Questa tecnica antica viene impiegata in opere d'arte, pavimenti e rivestimenti, donando eleganza e vivacità agli ambienti. È un modo creativo di trasformare materiali minuti in capolavori visivi.

Come si scrive la soluzione Mosaico

Hai davanti la definizione "Decorazione fatta di tessere colorate" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

O Otranto

S Savona

A Ancona

I Imola

C Como

O Otranto

