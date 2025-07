Così è la spesa limitata nei cruciverba: la soluzione è Modica

Home / Soluzioni Cruciverba / Così è la spesa limitata

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Così è la spesa limitata' è 'Modica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MODICA

Curiosità e Significato di Modica

Vuoi sapere di più su Modica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Modica.

Perché la soluzione è Modica? Modica è una città siciliana famosa per il suo cioccolato artigianale, ma anche per il suo patrimonio storico e culturale. Il termine può indicare qualcosa di limitato o contenuto, come una spesa modica, cioè moderata e senza sprechi. In breve, Modica rappresenta un equilibrio tra qualità e semplicità, dimostrando che anche con poco si può ottenere molto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Limitata come può essere una spesaCosì è anche detto il crampo degli scrivaniCosì è l abito cucito addossoCosì e la voce di chi gridaCosì sono i capelli ondulati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Modica

La definizione "Così è la spesa limitata" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

O Otranto

D Domodossola

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R H E G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIGHE" RIGHE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.