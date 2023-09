Lo sono le facoltà di cui sono dotati i medium - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le facoltà di cui sono dotati i medium. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PARANORMALI

Significato/Curiosita : Lo sono le facolta di cui sono dotati i medium

Pubblicò quindi il libro dei medium, dove descrisse i vari tipi di facoltà medianiche e i metodi per dar modo a chiunque di dialogare con gli spiriti e... paranormale, i cui fenomeni sono, ad oggi, non provati. le associazioni che conducono ricerche e operano controlli sui presunti fenomeni paranormali,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono le facoltà di cui sono dotati i medium : sono; facoltà; sono; dotati; medium; sono comuni a Natale Pasqua e Capodanno; Il giorno in cui sono nati gli inesperti; Lo sono i montoni; sono limitate da vialetti; Associazioni che possono essere no profit;

