La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cavità di roccia' è 'Geode'.

GEODE

Curiosità e Significato di Geode

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Geode, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Geode? Una geode è una cavità rocciosa, spesso sferica, rivestita all’interno da cristalli di vari minerali. Si forma quando i minerali si depositano in spazi vuoti di rocce sedimentarie o vulcaniche, creando affascinanti strutture cristalline. Questi tesori nascosti della natura sono apprezzati per la loro bellezza e sono spesso scolpiti o collezionati come oggetti decorativi.

Una cavità polmonareIl gufo di Merlino ne La spada nella rocciaRoccia rossastraLa spinta dei liquidi organici nelle cavità che li contengonoRoccia sfaldabile con frammenti di cristallo

Come si scrive la soluzione Geode

Se ti sei imbattuto nella definizione "Cavità di roccia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

E Empoli

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A T O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORATE" ORATE

