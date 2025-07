Arresti collettivi e improvvisi nei cruciverba: la soluzione è Retate

RETATE

Curiosità e Significato di Retate

Non fermarti alla soluzione! Conosci Retate più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Retate.

Perché la soluzione è Retate? Retate indica operazioni di arresto collettive e improvvise da parte delle forze dell'ordine, spesso condotte in modo rapido ed efficace. È un termine che richiama azioni coordinate per catturare più persone in una volta sola, solitamente legate a indagini o attività criminali. La parola sottolinea la natura tempestiva e organizzata di queste operazioni, fondamentali per mantenere l’ordine pubblico.

