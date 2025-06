Arresti di malviventi nei cruciverba: la soluzione è Catture

CATTURE

Curiosità e Significato di "Catture"

Perché la soluzione è Catture? La parola catture si riferisce all'atto di arrestare o fermare qualcuno, in particolare nel contesto delle forze dell'ordine che prendono in custodia malviventi o sospetti. Questo termine evoca l'idea di prendersi cura della sicurezza pubblica e di far rispettare la legge, sottolineando il lavoro degli agenti per proteggere la comunità. In un certo senso, le catture rappresentano un passo fondamentale nella lotta contro la criminalità.

Come si scrive la soluzione Catture

C Como

A Ancona

T Torino

T Torino

U Udine

R Roma

E Empoli

