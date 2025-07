Gli arresti dentro casa nei cruciverba: la soluzione è Domiciliari

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Gli arresti dentro casa' è 'Domiciliari'.

DOMICILIARI

Curiosità e Significato di Domiciliari

Non fermarti alla soluzione! Conosci Domiciliari più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Domiciliari.

Perché la soluzione è Domiciliari? Domiciliari indica le misure restrittive che permettono a una persona di scontare la pena o attendere un procedimento giudiziario restando nella propria casa, anziché in carcere. È una forma di detenzione alternativa, spesso applicata per motivi di salute o per reati meno gravi. Questa soluzione consente di mantenere un certo grado di libertà, pur rispettando le decisioni della legge.

Come si scrive la soluzione Domiciliari

Hai trovato la definizione "Gli arresti dentro casa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

O Otranto

M Milano

I Imola

C Como

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S G T O A N I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGONISTI" AGONISTI

