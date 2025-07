Aree, zone nei cruciverba: la soluzione è Territori

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Aree, zone' è 'Territori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERRITORI

Curiosità e Significato di Territori

Vuoi sapere di più su Territori? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Territori.

Perché la soluzione è Territori? Aree, zone si riferisce a parti di territorio definite per specifici scopi o funzioni. Può indicare zone urbane, rurali, industriali o di parchi, ognuna con caratteristiche e usi distinti. Queste suddivisioni aiutano a organizzare lo spazio e pianificare lo sviluppo. Conoscere i territori è fondamentale per capire come funziona il nostro ambiente e la società.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Aree coltivabiliAbbandonate detto di areePorzioni di areeConsente l ingresso in aree urbane a traffico limitatoNativa di certe zone del Friuli o dell Alto Adige

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Territori

Se "Aree, zone" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D N E N R O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RONDONE" RONDONE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.