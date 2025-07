Alimento per cavalli nei cruciverba: la soluzione è Avena

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Alimento per cavalli' è 'Avena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVENA

Curiosità e Significato di Avena

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Avena, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Avena? L'avena è un cereale molto apprezzato come alimento per i cavalli, grazie alle sue proprietà energetiche e nutritive. Ricca di carboidrati complessi, favorisce la resistenza e il benessere degli animali da corsa o da lavoro. Utilizzata comunemente come mangime quotidiano, rappresenta una fonte naturale di energia per i destrieri. È un alleato fondamentale per mantenere i cavalli in forma e sani.

Come si scrive la soluzione Avena

Hai trovato la definizione "Alimento per cavalli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

V Venezia

E Empoli

N Napoli

A Ancona

