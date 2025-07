Virtuosismo atletico spettacolare nei cruciverba: la soluzione è Acrobazia

Home / Soluzioni Cruciverba / Virtuosismo atletico spettacolare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Virtuosismo atletico spettacolare' è 'Acrobazia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACROBAZIA

Curiosità e Significato di Acrobazia

Approfondisci la parola di 9 lettere Acrobazia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Acrobazia? L'acrobazia è un'arte che combina agilità, equilibrio e destrezza per eseguire spettacoli mozzafiato, spesso in ambito circense o sportivo. Richiede allenamento, precisione e coraggio, regalando emozioni intense al pubblico. È la dimostrazione di virtuosismo atletico e creatività in movimento, capace di stupire e coinvolgere chi assiste a queste performance straordinarie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Strada spettacolareUno spettacolare film diretto da George LucasUna lotta libera molto spettacolareSpettacolare torneo di cavalieriGrand spettacolare gola dell Arizona

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Acrobazia

Hai trovato la definizione "Virtuosismo atletico spettacolare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

C Como

R Roma

O Otranto

B Bologna

A Ancona

Z Zara

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T A R S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RESTA" RESTA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.