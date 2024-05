La Soluzione ♚ Grand spettacolare gola dell Arizona

CANYON

Curiosità su Grand spettacolare gola dell arizona: Dove tendono ad aumentare le biodiversità. gran canyon in arizona gravina di laterza gola di gorropu gole di san venanzio gole di caccaviola gole di... In geografia, una gola (detta a volte anche forra o orrido) è una valle profonda, spesso ad andamento meandriforme, risultato di fenomeni erosivi che si verificano quando un corso d'acqua, come un fiume o un torrente, incide vigorosamente il proprio letto in rocce coerenti e molto resistenti, generando valli strette, profondamente incassate nelle formazioni erose e con pendii o pareti molto ripide, talora anche strapiombanti. Una delle gole più famose al mondo è il Grand Canyon negli Stati Uniti.

