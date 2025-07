Situato ad alta quota nei cruciverba: la soluzione è Montano

MONTANO

Curiosità e Significato di Montano

Perché la soluzione è Montano? Montano si riferisce a qualcosa situato in alta quota, tipicamente alle pendici o sulla cima di una montagna. È usato per descrivere ambienti, paesaggi o zone elevate, spesso associati a caratteristiche naturali di rilievo e altitudine. La parola richiama immediatamente l’immagine di territori elevati, spesso incontaminati e spettacolari, che affascinano per la loro imponenza e bellezza naturale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Abita ad alta quotaLe lasciano gli aerei ad alta quotaRifugio ad alta quotaVive ad alta quotaUna che vive ad alta quota

Come si scrive la soluzione Montano

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R V S U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIRUS" VIRUS

