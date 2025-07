Si installa sul computer per precauzione nei cruciverba: la soluzione è Antivirus

Home / Soluzioni Cruciverba / Si installa sul computer per precauzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si installa sul computer per precauzione' è 'Antivirus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTIVIRUS

Curiosità e Significato di Antivirus

Hai risolto il cruciverba con Antivirus? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Antivirus.

Perché la soluzione è Antivirus? Un antivirus è un programma che si installa sul computer per proteggere il sistema da virus, malware e altre minacce informatiche. Funziona come una barriera di sicurezza, rilevando e rimuovendo eventuali minacce prima che possano danneggiare i dati o compromettere la privacy. Installarlo è una precauzione semplice ma fondamentale per navigare in tutta sicurezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dice di un ragazzo goffo ma abile al computerSi collega al computerSi ricevono su smartphone e computerComputer portatile che si apre a libroSul computer si preme assieme a CTRL

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Antivirus

La definizione "Si installa sul computer per precauzione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

V Venezia

I Imola

R Roma

U Udine

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A A D A P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PADANA" PADANA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.