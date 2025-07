Il servizio che inoltra automaticamente chiamate d aiuto nei cruciverba: la soluzione è Telesoccorso

Home / Soluzioni Cruciverba / Il servizio che inoltra automaticamente chiamate d aiuto

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il servizio che inoltra automaticamente chiamate d aiuto' è 'Telesoccorso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELESOCCORSO

Curiosità e Significato di Telesoccorso

La parola Telesoccorso è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Telesoccorso.

Perché la soluzione è Telesoccorso? Telesoccorso è un servizio che permette di attivare automaticamente una chiamata d'emergenza in caso di bisogno, come cadute o situazioni di pericolo. Con un semplice dispositivo collegato al telefono, chiunque può ricevere assistenza immediata senza dover compiere azioni complesse. È pensato per garantire sicurezza e tranquillità a persone anziane o fragili, offrendo un aiuto rapido e affidabile quando serve di più.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Usufruire di un servizio o di un aiutoGarantisce l aiuto agli automobilisti 24 ore su 24A ping-pong annulla il servizioUn aiuto moraleUn sito di servizio per l accesso a Internet

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Telesoccorso

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il servizio che inoltra automaticamente chiamate d aiuto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

S Savona

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T C E S N O T P E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PENTECOSTE" PENTECOSTE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.