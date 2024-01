La definizione e la soluzione di: Usufruire di un servizio o di un aiuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Web-tv ufficiale del club. dal 3 aprile 2023, per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile. ^ (en) sportbusiness media,...

Il metronomo, dal greco µt (métron, "misura") e µ (némo, "amministro", "guido"), è uno strumento usato in ambito musicale per misurare il tempo ed esplicitare quindi la scansione ritmica.

I numeri di metronomo sono siglati MM, cioè Metronomo Mälzel, o anche BPM, Beats Per Minute (Battiti Per Minuto). Serve come strumento di misurazione della velocità del tempo musicale, sia soprattutto come sussidio allo studio di un brano musicale, consentendo al musicista di essere supportato da un battito costante, che lo aiuta ad evitare di accelerare o rallentare.

I numeri di metronomo comunemente utilizzabili vanno da 40 a 208 secondo una scala consuetudinaria che comprende solo alcuni particolari valori, permettendo una differenziazione ritmica tra i gradi della scala sufficientemente apprezzabile. Solo alcuni metronomi elettronici o software permettono l'utilizzazione di qualsiasi valore numerico.

Italiano

Verbo

Intransitivo pronominale

valersi (vai alla coniugazione)

mettere a giovamento

Sillabazione

va | lér | si

Pronuncia

IPA: /va'lersi/

Etimologia / Derivazione

vedi valere

Citazione

Citazione

Sinonimi