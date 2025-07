Rende pericolosa una leguminosa nei cruciverba: la soluzione è Favismo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rende pericolosa una leguminosa' è 'Favismo'.

FAVISMO

Curiosità e Significato di Favismo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Favismo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Favismo? Il favismo è una condizione genetica in cui alcune persone, dopo aver consumato fave o altri legumi simili, possono sviluppare problemi di salute come anemia o crampi muscolari. È causato da una carenza di un enzima importante per combattere lo stress ossidativo. Conoscere questa sensibilità aiuta a evitare rischi e a vivere in modo più sicuro.

Come si scrive la soluzione Favismo

La definizione "Rende pericolosa una leguminosa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

A Ancona

V Venezia

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

