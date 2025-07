Regione dell lndia nei cruciverba: la soluzione è Indostan

INDOSTAN

Curiosità e Significato di Indostan

Approfondisci la parola di 8 lettere Indostan: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Indostan? Indostan è un termine storico che indica l'intera regione dell'India, usato in passato per descrivere il subcontinente indiano sotto dominazioni straniere. Derivato da Indus, il grande fiume, e dal suffisso persiano -stan (terra di), rappresenta così la terra dei fiumi e delle culture millenarie. Un modo affascinante per conoscere le radici di questa terra ricca di storia e tradizioni.

Come si scrive la soluzione Indostan

I Imola

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E L N S I E R E O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIERRA LEONE" SIERRA LEONE

