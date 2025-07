Prove in cui ci si misura nei cruciverba: la soluzione è Gare

GARE

Curiosità e Significato di Gare

Hai risolto il cruciverba con Gare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Gare.

Perché la soluzione è Gare? Una gara è una competizione in cui le persone si sfidano per dimostrare le proprie capacità, abilità o talento. Può essere sportiva, culturale o anche artistica, e rappresenta un'occasione per mettersi alla prova e confrontarsi con altri. In parole semplici, una gara è il modo per misurare chi è più bravo o più veloce in qualcosa, stimolando spirito di squadra e determinazione.

Come si scrive la soluzione Gare

Hai davanti la definizione "Prove in cui ci si misura" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

A Ancona

R Roma

E Empoli

