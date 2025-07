Nomignolo infantile romano della carne nei cruciverba: la soluzione è Ciccia

Home / Soluzioni Cruciverba / Nomignolo infantile romano della carne

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Nomignolo infantile romano della carne' è 'Ciccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CICCIA

Curiosità e Significato di Ciccia

La parola Ciccia è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ciccia.

Perché la soluzione è Ciccia? Ciccìa è un termine affettuoso e infantile usato nel dialetto romano per indicare la carne, spesso in modo tenero e giocoso. È un nomignolo che richiama la semplicità e l'innocenza dei bambini, trasformando un termine quotidiano in un modo dolce e familiare di parlare della propria alimentazione. In definitiva, rappresenta un modo affettuoso di chiamare la carne, tipico delle espressioni popolari romane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si fanno girare per cuocere la carneGiovanni pittore romanoI presepi con personaggi in carne e ossaalla genovese: piatto di carne ripienaSpiedini di carne tipici della cucina indonesiana

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ciccia

Hai davanti la definizione "Nomignolo infantile romano della carne" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M L U R P I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRIMULA" PRIMULA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.