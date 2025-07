Nel caso che… o tutt al più nei cruciverba: la soluzione è Semmai

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Nel caso che… o tutt al più' è 'Semmai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEMMAI

Curiosità e Significato di Semmai

Approfondisci la parola di 6 lettere Semmai: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Semmai? Semmai indica una possibilità che potrebbe verificarsi in futuro, spesso con un tono di condizione o incertezza. Si usa per esprimere che qualcosa può succedere, ma non è certo, come un'eventualità da considerare. È utile per sottolineare che una situazione è ancora aperta o ipotetica, lasciando spazio a vari scenari. Insomma, rappresenta una sfumatura di prudenza o di possibilità futura.

Come si scrive la soluzione Semmai

Non riesci a risolvere la definizione "Nel caso che… o tutt al più"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

E Empoli

M Milano

M Milano

A Ancona

I Imola

