La Soluzione ♚ Tutt altro che cucinato al dente

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCOTTO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Tutt altro che cucinato al dente: tutto altro che cucina al dente" Pino Scotto, all'anagrafe Giuseppe Scotto di Carlo (Monte di Procida, 11 ottobre 1949), è un cantautore e conduttore televisivo italiano, conosciuto per essere stato il frontman dei Vanadium, per la sua carriera solista e per essere stato il cantante dei Fire Trails e dei Pulsar. Parallelamente alla sua carriera musicale, è noto per le sue opinioni (spesso condite da un linguaggio volgare, colorito ed esplicito) con cui si scaglia contro la società, la politica, il mondo dello spettacolo, il cinema italiano e l'industria musicale italiana e internazionale, rivolgendosi agli artisti di qualsiasi genere musicale.

Altre Definizioni con scotto; tutt; altro; cucinato; dente;