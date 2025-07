Molto arrabbiata nei cruciverba: la soluzione è Furiosa

FURIOSA

Curiosità e Significato di Furiosa

Approfondisci la parola di 7 lettere Furiosa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Furiosa? Furiosa descrive uno stato di rabbia intensa e incontrollata, spesso accompagnata da emozioni forti e energia esplosiva. Si usa per indicare qualcuno che reagisce con grande irritazione o collera, come una persona molto arrabbiata. È un termine che rende bene l’idea di una passione esasperata, e può essere applicato in vari contesti, dalla vita quotidiana alle espressioni artistiche.

Come si scrive la soluzione Furiosa

F Firenze

U Udine

R Roma

I Imola

O Otranto

S Savona

A Ancona

