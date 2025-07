Minerale nero e brillante nei cruciverba: la soluzione è Irite

IRITE

Curiosità e Significato di Irite

Perché la soluzione è Irite? Irite è un minerale nero e brillante, conosciuto anche come apatite nera. Apprezzato per la sua lucentezza e il suo colore intenso, viene spesso utilizzato in gioielleria o come pietra decorativa. La sua struttura cristallina e il suo aspetto lucido lo rendono affascinante e ricercato. Una vera gemma della natura che conquista per la sua eleganza e mistero.

Come si scrive la soluzione Irite

I Imola

R Roma

I Imola

T Torino

E Empoli

