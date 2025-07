Lo è Gesù per il Nuovo Testamento nei cruciverba: la soluzione è Messia

MESSIA

Curiosità e Significato di Messia

Perché la soluzione è Messia? Il termine Messia deriva dall'ebraico Mashiach, che significa unto ed è usato nel Nuovo Testamento per indicare Gesù come il salvatore promesso da Dio. Rappresenta colui che porta speranza, redenzione e pace, incarnando la figura centrale della fede cristiana. In breve, Gesù è il Messia annunciato e atteso, simbolo di salvezza per i credenti.

Come si scrive la soluzione Messia

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo è Gesù per il Nuovo Testamento"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

A Ancona

