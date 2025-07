La Caballé soprano spagnolo nei cruciverba: la soluzione è Montserrat

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La Caballé soprano spagnolo' è 'Montserrat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONTSERRAT

Curiosità e Significato di Montserrat

La parola Montserrat è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Montserrat.

Perché la soluzione è Montserrat? Montserrat è il nome di una celebre soprano spagnola, famosa per la sua voce potente e interpretazioni memorabili. È anche il nome di un monastero situato in Catalogna, simbolo di spiritualità e cultura. La parola evoca eleganza, tradizione e talento artistico, rappresentando un patrimonio musicale e storico di grande valore per la Spagna.

Come si scrive la soluzione Montserrat

Stai cercando la risposta alla definizione "La Caballé soprano spagnolo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

S Savona

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O V N Z V Z I T A A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AVVINAZZATO" AVVINAZZATO

