PASTELLA

Curiosità e Significato di Pastella

La parola Pastella è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pastella.

Perché la soluzione è Pastella? La parola pastella indica una miscela leggera e compatta di farina, acqua e talvolta uova, usata per impanare e friggere alimenti come verdure, pesce o carne. La sua consistenza avvolge delicatamente gli ingredienti, rendendoli croccanti e gustosi. Per esempio, le zucchine fritte sono spesso ricoperte di pastella prima di essere cotte nell'olio caldo, donando un sapore irresistibile.

Come si scrive la soluzione Pastella

La definizione "Intriso per zucchine fritte" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

