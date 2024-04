La Soluzione ♚ Intriso di farina di mais La definizione e la soluzione di 7 lettere: Intriso di farina di mais. POLENTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Intriso di farina di mais: La polenta è un antico alimento rustico di origine italiana a base di farina di mais o altri cereali. Pur essendo conosciuto nelle sue diverse varianti, pressoché sull'intero suolo italiano, ha costituito, in passato, l'alimento di base della cucina povera in varie zone settentrionali alpine, prealpine, pianeggianti e appenniniche di Lombardia, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino, Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, regioni nelle quali è piuttosto diffuso. La polenta è tradizionalmente cucinata anche nelle zone di montagna di Umbria e Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Il cereale di base più usato in assoluto è il ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La polenta è un antico alimento rustico di origine italiana a base di farina di mais o altri cereali. Pur essendo conosciuto nelle sue diverse varianti, pressoché sull'intero suolo italiano, ha costituito, in passato, l'alimento di base della cucina povera in varie zone settentrionali alpine, prealpine, pianeggianti e appenniniche di Lombardia, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino, Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, regioni nelle quali è piuttosto diffuso. La polenta è tradizionalmente cucinata anche nelle zone di montagna di Umbria e Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Il cereale di base più usato in assoluto è il ... polenta ( approfondimento) f sing (pl.: polente) (gastronomia) densa pietanza preparata con farina di granoturco o castagne bollita in acqua, originaria dell'Italia nordorientale "Chi vuole un po' di polenta fritta con cipolle e gorgonzola"

"Quasi il massimo Polenta cotta ai ferri ed aringhe affumicate e cipolle rosse in agrodolce!" sostanza o brodaglia di tipo denso e colloso (senso figurato) persona lenta, processo o fenomeno lento muoviti, polenta !

che polenta , non finisce più! Sillabazione po | lèn | ta Pronuncia IPA: /po'lnta/ Etimologia / Derivazione dal latino polenta cioè "farina d’orzo, polenta" Sinonimi (senso figurato) lumaca, lumacone, tartaruga, polentone Parole derivate polentaio, polentaro, polentata Termini correlati mais Varianti ( antico ) polenda

polenda (toscano) pulenda Alterati (accrescitivo) polentone Proverbi e modi di dire santa polenta !: come dire santa pazienza! cioè "che pazienza ci vuole"! Altre Definizioni con polenta; intriso; farina; mais; Contorno per baccalà in umido; Intriso d olio; Intriso di contenuto; Separa la farina dalla crusca; Si fanno con farina azzima; Una farina molto bianca; Crespelle di mais messicane |; Tortilla messicana di mais arrotolata spa; Cerca altre soluzioni cruciverba

POLENTA

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Intriso di farina di mais' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.