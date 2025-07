Il fiume di Praga nei cruciverba: la soluzione è Moldava

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il fiume di Praga' è 'Moldava'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOLDAVA

Curiosità e Significato di Moldava

Hai risolto il cruciverba con Moldava? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Moldava.

Perché la soluzione è Moldava? La Moldava è il principale fiume che attraversa Praga, dando il nome anche al celebre vino dolce cecoslovacco. Conosciuto come Vltava in lingua ceca, scorre per circa 430 km, regalando scorci suggestivi e atmosfere romantiche alla città. La sua importanza storica e culturale la rende simbolo di Praga e della Repubblica Ceca, un vero e proprio cuore pulsante della capitale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il fiume che bagna la citta di PragaLo è un fiume che si getta in un fiumeFiume di VarsaviaUna svolta del fiumeFiume della Vestfalia

Come si scrive la soluzione Moldava

La definizione "Il fiume di Praga" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

O Otranto

L Livorno

D Domodossola

A Ancona

V Venezia

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F O R S I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FLORIS" FLORIS

