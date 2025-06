In caso di incidente blocca le cinture di sicurezza nei cruciverba: la soluzione è Pretensionatore

PRETENSIONATORE

Perché la soluzione è Pretensionatore? Il pretensionatore è un dispositivo di sicurezza presente nelle auto moderne, che si attiva in caso di incidente. La sua funzione è quella di tendere immediatamente le cinture di sicurezza, mantenendo il passeggero più saldo al sedile e riducendo il rischio di infortuni. In pratica, aiuta a proteggerti meglio in situazioni di emergenza, rendendo le cinture ancora più efficaci.

P Padova

R Roma

E Empoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

