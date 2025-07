II locale con la reception nei cruciverba: la soluzione è Hall

HALL

Curiosità e Significato di Hall

Perché la soluzione è Hall? HALL indica la zona di ingresso di un edificio, spesso di un hotel o ufficio, dove si accede alla reception. È uno spazio di passaggio e accoglienza, spesso arredato con stile per ricevere visitatori e ospiti. In pratica, è il primo impatto che si ha entrando in un luogo pubblico o professionale, rappresentando il cuore dell'accoglienza e della comunicazione tra visitatori e personale.

Come si scrive la soluzione Hall

H Hotel

A Ancona

L Livorno

L Livorno

