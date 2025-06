Polpetta di macinato nell omonimo panino ing nei cruciverba: la soluzione è Hamburger

HAMBURGER

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Hamburger: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Hamburger? L'HAMBURGER è un panino farcito con una polpetta di carne macinata, solitamente di manzo, cotta e servita all’interno di un panino morbido. È uno dei simboli della cucina fast food e rappresenta un classico del cibo da strada, apprezzato in tutto il mondo per la sua semplicità e gusto. Un vero e proprio must per gli amanti dell’hamburger!

H Hotel

A Ancona

M Milano

B Bologna

U Udine

R Roma

G Genova

E Empoli

R Roma

A A O L O P L T Mostra soluzione



