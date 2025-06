Agostino, l uomo politico che abolì la tassa sul macinato nei cruciverba: la soluzione è Depretis

Home / Soluzioni Cruciverba / Agostino, l uomo politico che abolì la tassa sul macinato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Agostino, l uomo politico che abolì la tassa sul macinato' è 'Depretis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEPRETIS

Curiosità e Significato di Depretis

Non fermarti alla soluzione! Conosci Depretis più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Depretis.

Perché la soluzione è Depretis? Depretis è stato un importante politico italiano del XIX secolo, noto per aver promosso riforme fondamentali come l’abolizione della tassa sul macinato. Questo termine rappresenta anche un esempio di riformista e riforme politiche che hanno segnato la storia dell’Italia unita. Conosciuto per il suo ruolo nel Risorgimento, Depretis resta una figura chiave nella storia politica italiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ulisse matematico e uomo politico tra XIX e XX secoloIl Krusciov uomo politico dell URSS post StalinShimon compianto uomo politico israeliano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Depretis

Hai davanti la definizione "Agostino, l uomo politico che abolì la tassa sul macinato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

E Empoli

P Padova

R Roma

E Empoli

T Torino

I Imola

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O E R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ONERE" ONERE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.