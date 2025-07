Faziosi per partito preso nei cruciverba: la soluzione è Settari

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Faziosi per partito preso' è 'Settari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SETTARI

Curiosità e Significato di Settari

La parola Settari è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Settari.

Perché la soluzione è Settari? Faziosi per partito preso indica persone che sono molto appassionate e fedeli al proprio gruppo o ideologia, senza lasciarsi influenzare dai fatti o dalle opinioni opposte. Sono completamente schierate, sostenendo con convinzione le proprie idee. La parola Settari descrive proprio questa attitudine, caratterizzata da un attaccamento forte e spesso dogmatico ai propri convincimenti. Un atteggiamento che può portare a divisioni e incomprensioni.

Come si scrive la soluzione Settari

La definizione "Faziosi per partito preso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

