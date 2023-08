Contraddittore per partito preso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contraddittore per partito preso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : BASTIAN CONTRARIO

Significato/Curiosita : Contraddittore per partito preso

(verona, 11 luglio 1990), è un cantautore italiano. noto per i suoi lavori nell'hip hop, ha preso parte alla 69ª edizione del festival di sanremo con il... Mercenario chiamato bastian contrario, ivi morto in battaglia. a torino il bastian contrario (in piemontese bastian contrari [pronuncia: bastiàn cuntràri]) per... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

