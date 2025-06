L atteggiamento di chi si ostina per partito preso nei cruciverba: la soluzione è Puntiglio

PUNTIGLIO

Curiosità e Significato di Puntiglio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Puntiglio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Puntiglio? PUNTIGLIO indica un atteggiamento di chi si ostina a mantenere una posizione, anche di fronte a prove contrarie. È come quando qualcuno si aggrappa con fermezza alle proprie convinzioni, senza voler cambiare idea. Questo termine rappresenta una certa testardaggine o cocciutaggine, tipica di chi si ostina per partito preso, senza lasciarsi convincere facilmente. In definitiva, descrive una determinazione inflessibile.

Come si scrive la soluzione Puntiglio

Se ti sei imbattuto nella definizione "L atteggiamento di chi si ostina per partito preso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

U Udine

N Napoli

T Torino

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

