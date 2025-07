È sepolto nell Altare della Patria nei cruciverba: la soluzione è Milite Ignoto

MILITE IGNOTO

Curiosità e Significato di Milite Ignoto

La parola Milite Ignoto è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Milite Ignoto.

Perché la soluzione è Milite Ignoto? Il Milite Ignoto è un soldato non identificato sepolto all'Altare della Patria a Roma, simbolo di tutti i militari caduti senza nome e senza sepoltura. Rappresenta il sacrificio e l’omaggio di un’intera generazione di eroi che hanno dato la vita per la patria. La sua tomba è un momento di commemorazione e rispetto per chi ha scritto la storia con il proprio coraggio.

Come si scrive la soluzione Milite Ignoto

Stai cercando la risposta alla definizione "È sepolto nell Altare della Patria"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

L Livorno

I Imola

T Torino

E Empoli

I Imola

G Genova

N Napoli

O Otranto

T Torino

O Otranto

