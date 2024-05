La Soluzione ♚ Quello Ignoto è sepolto all Altare della Patria La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MILITE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MILITE

Significato della soluzione per: Quello ignoto e sepolto all altare della patria Il Milite Ignoto (o Soldato Ignoto) è un militare italiano caduto al fronte durante la prima guerra mondiale e sepolto a Roma sotto la statua della dea Roma all'Altare della Patria al Vittoriano. La sua identità resta ignota poiché il corpo fu scelto tra quello di caduti privi di elementi che potessero permettere il riconoscimento. La tomba del Milite Ignoto rappresenta simbolicamente tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani; è scenario di cerimonie ufficiali che si svolgono annualmente in occasione di festività civili durante le quali il Presidente della Repubblica Italiana e le massime cariche dello Stato rendono omaggio al sacello del Milite Ignoto con la deposizione di una corona d'alloro in ricordo ai caduti e ai dispersi italiani nelle guerre. Italiano: Sostantivo: milite m sing (pl.: militi) . (storia) (politica) (militare) (diritto) chi fa parte delle forze armate. Sillabazione: mì | li | te. Pronuncia: Etimologia / Derivazione: dal latino miles . Sinonimi: (appartenente a corpo militare) militare. Contrari: civile, borghese. Parole derivate: milizia.

