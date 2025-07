Cime, apici nei cruciverba: la soluzione è Vette

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cime, apici' è 'Vette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VETTE

Curiosità e Significato di Vette

La parola Vette è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Vette.

Perché la soluzione è Vette? Le vette sono le parti più alte di una montagna o di un colle, simbolo di conquista e sfida. Il termine richiama l'idea di raggiungere il massimo, di superare limiti e obiettivi. In senso figurato, rappresentano anche i punti più elevati di un percorso o di una carriera, rendendo questa parola perfetta per chi desidera puntare sempre più in alto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Emily : scrisse Cime tempestoseOrecchiette alle cime diLe sue cime arrivano fino alla tavolaLe cime opposte alle basiHa delle ottime cime

Come si scrive la soluzione Vette

La definizione "Cime, apici" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M I E E R A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EREMITA" EREMITA

