La soluzione di 4 lettere per la definizione: Orecchiette alle cime di. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RAPA

Curiosità su Orecchiette alle cime di: Immagini o altri file su orecchiette ricetta orecchiette e cacio ricotta, su ricettepercucinare.com. ricetta delle orecchiette al pomodoro e rucola, su... La cima di rapa è un ortaggio tipico dell'agricoltura italiana, coltivato soprattutto in Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise e Campania, nelle quali si estende il 95% della superficie agricola dedicata a questa pianta. La Puglia con 3500 ettari di coltivazione produce un terzo del prodotto italiano. In passato per questo ortaggio è stato utilizzato il nome scientifico Brassica rapa subsp. sylvestris var. esculenta, ma la sottospecie Brassica rapa sylvestris è considerata sinonimo di Brassica rapa. In molte aree di coltivazione il nome "cima di rapa" è ridotto al solo termine di "rapa", creando così equivoci con l'omonimo ...

